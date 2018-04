Stiri pe aceeasi tema

- Liderul partidului ungar Coalitia Democratica (DK), Ferenc Gyurcsany, a declarat vineri ca alegerile parlamentare de duminica "nu vor fi nici libere, nici corecte", dar a indemnat toti sustinatorii formatiunii de centru-stanga sa participe la scrutin, relateaza agentia MTI.

- Partidul nationalist ungar Jobbik a anuntat ca va adopta masuri mai aspre de combatere a coruptiei in cazul in care va castiga alegerile parlamentare din Ungaria, din 8 aprilie, relateaza miercuri MTI. Liderul Jobbik, Gabor Vona, a declarat intr-o conferinta de presa ca masurile respective…

- Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor si-a exprimat, luni, sustinerea pentru FIDESZ, partidul de guvernamant din Ungaria condus de premierul Viktor Orban, in contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 8 aprilie in tara vecina. Tamas Sandor, care este si presedintele Consiliului…

- Rușii sunt chemați duminica la urne sa-și aleaga președintele pentru urmatorii 6 ani. Potrivit celor mai recente sondaje, Vladimir Putin va caștiga detașat din primul tur. Singura problema ar putea fi prezența scazuta la vot.

- La nivelul întregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria, care vor avea loc pe 8 aprilie, rezulta din datele sondajului de opinie realizat de Institutul Republikon, la solicitarea portalului 24.hu,…

- Alegerile parlamentare din Ungaria au fost stabilite pentru 8 aprilie a anunțat președintele Janos Ader. Data a fost stabilita in ziua in care se aniverseaza 28 de ani de la primele alegeri de dupa perioada comunista, scrie The Associated Press. Primul ministru Viktor Orban va incerca sa obțina al treilea…

