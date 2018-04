Stiri pe aceeasi tema

- Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, a obtinut 49,5% din voturi in alegerile legislative desfasurate duminica in Ungaria, potrivit primelor rezultate partiale anuntate oficial dupa numararea a 69,1% din voturi, informeaza Reuters. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu)

- Alegeri parlamentare in Ungaria 2018. Premierul maghiar Viktor Orban este pe cale sa obțina un nou mandat de patru ani ca premier, duminica. In acest caz, cel mai important lider populist din Europa va continua sa construiasca ceea ce el numește o “democrație iliberala”. Libertatea va prezenta pe parcursul…

- Premierul nationalist de dreapta Viktor Orban a promis ca va lupta pentru Ungaria, duminica, dupa ce a votat la alegerile parlamentare, la care partidul sau, Fidesz, este favorit, relateaza Reuters.Citește și: VIDEO - Incendiu de PROPORTII la Trump Tower: Mai multe victime, printre ele chiar…

- Prezenta la alegerile parlamentare din Ungaria depasise 42% la ora 14:00, fiind cea mai mare participare la vot din ultimii 16 ani, arata datele Biroului Electoral National, citate de Reuters. Unii analisti spun ca o participare de peste 70% la alegeri ar putea insemna o mobilizare eficienta a opozitiei…

- Premierul nationalist de dreapta Viktor Orban a promis ca va lupta pentru Ungaria, duminica, dupa ce a votat la alegerile parlamentare, la care partidul sau, Fidesz, este favorit, relateaza Reuters.

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, miercuri, ca Budapesta este unul dintre cele mai sigure orase din lume in momentul de fata, aspect ce s-ar putea schimba daca cetatenii ungari vor face ”o alegere gresita” la alegerile parlamentare de duminica, relateaza agentia MTI. Orban…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni in incercarea de a inlatura de la putere partidul sau Fidesz la alegerile de la 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria intr-un rai al imigrantilor, dupa ce formatiunea sa a suferit o surprinzatoare infrangere la…

- Sprijinul alegatorilor din Ungaria pentru Fidesz (dreapta), partidul premierului Viktor Orban, a scazut la 29% in februarie fata de 32% in luna precedenta, dar formatiunea este in continuare favorita la castigarea scrutinului de pe 8 aprilie, indica un sondaj publicat miercuri, preluat de Reuters.…