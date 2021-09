Stiri pe aceeasi tema

- Kievul a denuntat joi desfasurarea alegerilor legislative ruse in Crimeea anexata (in 2014) de Moscova, precum si participarea locuitorilor din Donbas la scrutinul pentru Duma de Stat rusa (camera inferioara), in timp ce Kremlinul mizeaza puternic pe votul locuitorilor din estul Ucrainei controlat…

- Kievul a denuntat joi desfasurarea alegerilor legislative ruse in Crimeea anexata (in 2014) de Moscova, precum si participarea locuitorilor din Donbas la scrutinul pentru Duma de Stat rusa (camera inferioara), in timp ce Kremlinul mizeaza puternic pe votul locuitorilor din estul Ucrainei controlat…

- Kievul a protestat vineri fata de decizia Rusiei de a-i atrage la alegerile pentru Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului bicameral rus), acestea fiind preconizate pentru 17-19 septembrie, pe cei peste 400.000 de locuitori din zonele aflate sub controlul rebelilor separatisti prorusi în…

- Nava de razboi britanica despre care Rusia spune ca a intrat ilegal in apele sale teritoriale de langa Crimeea saptamana trecuta a facut acest lucru pentru a observa in detaliu reactia fortelor rusesti, a declarat presedintele Vladimir Putin miercuri in cadrul sesiunii sale anuale de intrebari-raspunsuri,…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, nu vede cu ochi buni stabiliarea unui contact direct intre Bruxelles si Moscova, in conditiile in care Rusia „nu a aratat nicio intentie de a-si schimba politica” in urma anexarii peninsulei Crimeea.

- Miniștrii de Externe ai Romaniei și Ucrainei, Bogdan Aurescu și Dmitro Kuleba, au avut o intrevedere sambata, in marja Forumului de Diplomație de la Antalya, in cadrul careia au discutat despre ultimele evoluții in relațiile dintre cele doua țari. Bogdan Aurescu a subliniat sprijinul Romaniei pentru…

- Consiliul pentru securitate si aparare al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca natura exacta a sanctiunilor va fi anuntata intr-un decret prezidential. Un purtator de cuvant al lui Firtas nu a fost disponibil pentru comentarii. Firtas a devenit un om de afaceri bogat si influent…

- Consiliul pentru securitate si aparare al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca natura exacta a sanctiunilor va fi anuntata intr-un decret prezidential. Un purtator de cuvant al lui Firtas nu a fost disponibil pentru comentarii. Firtas a devenit un om de afaceri bogat si influent…