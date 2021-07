​Alegeri parlamentare în Moldova. Basarabenii sunt așteptați la vot Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati duminica la urne pentru a-si alege noul Parlament. Vechiul legislativ a fost dizolvat in luna aprilie, la propunerea presedintelui Maia Sandu. ​ Alegerile parlamentare anticipate sunt vazute ca opțiune intre Est și orientarea pro-europeana a țarii, principala miza fiind depașirea blocajului politic de la Chișinau in favoarea reformelor. Concret, cetațenii de peste Prut sunt chemați in cadrul scrutinului convocat de Maia Sandu cu scopul de a-i intari poziția impotriva forțelor pro-rusești. Un numar de 12 sectii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

