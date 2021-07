Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati duminica la urne pentru a-si alege noul Parlament. Update. Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, si-a exercitat dreptul la vot. „Aceste alegeri sunt despre puterea oamenilor, nu despre puterea politicienilor. Vreau sa-i incurajez pe oameni sa creada in puterea lor. Este o zi importanta, in care cetatenii se pot elibera de hoti. Parlamentul administreaza banii tarii, de aceea trebuie sa fim atenti cui incredintam banii tarii. De alegerea noastra depinde ce fel de legi vor vota urmatorii parlamentari. Am votat…