Alegeri parlamentare în Germania. Românii care se află pe listele diferitelor partide Astazi sunt alegeri parlamentare in Germania. Sondajele indica o victorie a social-democratilor: succesorul Cancelarului Angela Merkel ar putea deveni Olaf Scholz. Pe listele diferitelor partide candideaza mai multe persoane, originare din Romania. Electoratul german urmeaza sa aleaga unul dintre cei trei candidati pentru a il inlocui pe cancelarul Angela Merkel, dupa 16 ani la putere: Olaf Scholz de la social-democrati, crestin-democratul Armin Laschet si ecologista Annalena Baerbock. Cel care va fi ales dintre ei va avea sarcina de a forma un guvern care va include probabil trei partide. Sondajele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratul Olaf Scholz si-a consolidat, duminica, statutul de favorit la succesiunea Angelei Merkel, impunandu-se in cursul ultimei mari dezbateri televizate a celor trei candidati principali. Aceasta cu o saptamana inainte de alegerile parlamentare, care se anunta dificile pentru conservatorii…

- Candidatul social-democrat la succesiunea Angelei Merkel și-a consolidat statutul de favorit. Olaf Scholz s-a impus in ultima dezbatere de duminica in fața celor doi contracandidați principali. Scholz, ministru de finante si vicecancelar social-democrat, a fost desemnat de 42% dintre telespectatori…

- Social-democratul Olaf Scholz si-a consolidat duminica statutul de favorit la succesiunea Angelei Merkel, impunându-se în cursul ultimei mari dezbateri televizate a celor trei candidati principali, cu o saptamâna înainte de alegerile parlamentare care se anunta dificile pentru…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca nimeni din blocul ei conservator nu a avut vreodata indoieli ca vor avea in fata o batalie dura pentru pastrarea conducerii guvernului dupa 16 ani la putere, in timp ce liderul grupului europarlamentar al Partidului Popular European, germanul Manfred…

- Intenția de vot pentru Creștin-Democrații germani (CDU/CSU) a scazut la sub 20% pentru prima data în istoria de dupa al Doilea Razboi Mondial al Germaniei, arata un sondaj publicat de Forsa marți și citat de Euractiv.Social-Democrații (SPD) conduși de vicecancelarul și ministrul de finanțe…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a aruncat din nou în campanie electorala, marti, aducând un sprijin consistent candidatului taberei sale conservatoare, Armin Laschet, în mari framântari cu mai putin de trei saptamâni înaintea unui scrutin indecis, scrie ziarul Courrier…

- Partidul Social-Democrat (SPD) se claseaza pe primul loc in preferintele de vot inaintea scrutinului parlamentar programat in septembrie in Germania, devansand pentru prima data in ultimii 15 ani Uniunea Crestin-Democrata (CDU), informeaza postul german N-TV. Conform unui sondaj efectuat de Institutul…

- Premierul suedez Stefan Lofven a anunțat, luni, ca demisioneaza, la o saptamana dupa ce cabinetul sau a pierdut sprijinul parlamentului, in urma unui vot de neincredere. Șeful legislativului suedez are acum misiunea de a desemna un nou premier. Lofven avea ragaz pana la miezul nopții sa gaseasca sprijin…