Stiri pe aceeasi tema

- Rassemblement National (RN), partidul de extrema dreapta condus de Marine Le Pen, se va clasa pe primul loc in al doilea tur al alegerilor parlamentare din Franța, programat duminica, dar nu va avea o majoritate absoluta in Legislativ, arata rezultatele unui sondaj OpinionWay, publicate vineri de ziarul…

- Premierul francez Gabriel Attal crede ca incercarea transpartinica in curs de a preveni obținerea majoritații parlamentare de catre partidul de extrema-dreapta al lui Marine Le Pen, Rassemblement national (RN), ar putea avea sanse de reusita, relateaza agenția de presa Reuters, preluata de news.ro.Attal…

- Daca partidul de extrema-dreapta Rassemblement National (RN - Adunarea Naționala) va caștiga majoritatea absoluta in urma alegerilor legislative anticipate din Franța, diplomatia franceza s-ar putea indrepta catre o perioada de turbulente fara precedent, comenteaza Reuters, potrivit Agerpres.Președintele…

- Liderul extremei drepte franceze, Jordan Bardella, a facut clarificari in privința poziției sale fața de razboiul din Ucraina și fața de ajutorul oferit de Franța acestei țari, in contextul in care au aparut temeri ca un posibil nou guvern format de partidul RN ar putea sa opreasca ajutorul pentru Ucraina…

- Cu 12 zile inainte de primul tur al alegerilor legislative din Franta, liderul extremei drepte Jordan Bardella a declarat marti ca nu va candida pentru functia de premier daca nu este sigur ca partidul sau, Adunarea Nationala (Rassemblement national, RN), nu va dispune de o majoritate absoluta in parlament,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut joi liderilor din tarile G7 sa aprobe un „Plan Marshall” pentru reconstructia Ucrainei dupa pagubele cauzate de invazia Rusiei, relateaza Reuters. „Avem nevoie de un plan clar pentru redresarea Ucrainei. Asemanator cu ceea ce a fost Planul Marshall…

- Cu doar trei ani ramasi din al doilea si ultimul sau mandat si dupa ce si-a pierdut majoritatea parlamentara in 2022, Emmanuel Macron, in varsta de 46 de ani, vrea sa le arate criticilor sai ca isi pastreaza energia si gandirea proaspata care l-au propulsat la presedintie in 2017."Exista riscul ca Europa…

- Cu doar trei ani ramasi din al doilea si ultimul sau mandat si dupa ce si-a pierdut majoritatea parlamentara in 2022, Emmanuel Macron, in varsta de 46 de ani, vrea sa le arate criticilor sai ca isi pastreaza energia si gandirea proaspata care l-au propulsat la presedintie in 2017."Exista riscul ca Europa…