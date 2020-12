Alegeri parlamentare în diaspora 2020. S-au deschis urnele în Noua Zeelandă. 740.000 de români, așteptați să voteze Trei sferturi de milion de romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate s-ar putea prezenta sambata si duminica la urne, pentru a-si alege reprezentantii in noul parlament. In cazul celor din strainatate, vor avea de ales un numar de 2 senatori si 4 deputati. Prima sectie de votare se va deschide vineri seara, la ora 20,00 (ora Romaniei), in Auckland, in Noua Zeelanda. Votarea se desfasoara intre orele 7:00 – 21:00 (ora locala), cu posibilitatea prelungirii pana la ora locala 23,59 daca mai sunt alegatori in sectie sau la rand in afara sediului sectiei de votare pentru a intra in localul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

