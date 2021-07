Alegeri parlamentare în Bulgaria: Trei partide se luptă pentru primul loc Trei partide se lupta pentru primul loc la alegerile parlamentare de duminica din Bulgaria. În acest moment, partidele Cetateni pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei (GERB), &"Exista un astfel de popor&" (ITN) și Partidul Socialist Bulgar (BSP) au rezultate aproape egale - un sprijin de 22,5%, 21,7% și respectiv 20,6%. Urmeaza Miscarea pentru Drepturi si Libertati și Bulgaria Democrata, cu 11,1% și 10%. În urmatorul parlament vor intra probabil 7 partide, inclusiv &"Ridica-te! Mafia, afara!&" cu 5,1% și Patrioții Bulgari - cu 4,8%, dupa cum arata sondajul sociologic realizat de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

