Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii bulgari sunt chemati la urne, duminica, in al cincilea scrutin parlamentar organizat in ultimii doi ani, pe fondul nemultumirii fata de elitele politice, percepute ca refuzand sa combata coruptia si sa aplice reforme economice, scrie Reuters.

- Cetatenii bulgari sunt chemati la urne, duminica, in al cincilea scrutin parlamentar organizat in ultimii doi ani, pe fondul nemultumirii fata de elitele politice, percepute ca refuzand sa combata coruptia si sa aplice reforme economice, informeaza agenti

- Cetatenii bulgari sunt chemati la urne, duminica, in al cincilea scrutin parlamentar organizat in ultimii doi ani, pe fondul nemultumirii fata de elitele politice, percepute ca refuzand sa combata coruptia si sa aplice reforme economice, informeaza agentia Reuters, citata de Mediafax.Sondajele de…

- Centrul de Sociologie Urbana si Regionala CURS a publicat ieri datele obtinute in cel mai recent sondaj realizat in perioada 10 20 martie 2023. In cadrul sondajului 74 dintre romani au raspuns ca Romania merge mai degraba intr o directie gresita, 19 sunt de parere ca directia este una buna, in timp…

- Cel mai recent sondaj CURS vine cu o surpriza: partidul Dianei Șoșoaca figureaza cu aproape 5%, necesarul pentru a atinge pragul electoral. Sondajele politice din Romania au reprezentat mai mereu subiecte de dezbatere printre cetațeni, care le considera de multe ori controversate. Noi discuții vor…

- Inca un sondaj sociologic arata ca partidul de guvernamant pierde puterea. Potrivit cercetarii IMAS, prezentate astazi, in cazul unor alegeri anticipate, PAS ar obține doar 24,8 la suta din voturi, in timp ce opoziția, reprezentata de BCS și Partidul „ȘOR” ar obține 37,6 la suta.

- Generalul in retragere Petr Pavel avea un avans de 15 puncte procentuale fata de fostul premier miliardar Andrej Babis, inaintea celui de-al doilea tur al scrutinului prezidential din Cehia, prevazut pentru 27-28 ianuarie, arata un sondaj prezentat sambata de televiziunea publica, relateaza Reuters,…

- Pana nu demult PSD nu parea foarte interesat de rotatia la functia de prim ministru. Marcel Ciolacu spunea ca se va vedea, se va analiza, ca nu se stie care va fi propunerea PSD. Pe masura ce se apropie luna mai, cand este programata rotirea, liderul PSD pare tot mai interesat de functia de prim ministru.…