- Liderul USR, Dan Barna, candideaza pentru un nou mandat de deputat la Sibiu, fiind primul pe lista USR-PLUS pentru Camera Deputaților. Decizia a fost luata de membrii USR-PLUS din Sibiu care și-au desemnat candidații, sambata. La Senat, lista candidaților este deschisa de Claudiu Mureșan. Alegerile…

- Astazi, in urma Biroului Politic Judetean, PNL Iasi a validat lista pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Decizia a fost luata cu majoritate de voturi. Evenimentul a fost urmat de sedinta Colegiului Director Judetean, care a confirmat listele si pozitiile candidatilor atat pentru Camera…

- Potrivit unor surse politice de incredere, PNL Suceava este primul partid in județ care și-a definitivat listele de candidați pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe 6 decembrie 2020. In forurile statutare ale PNL Suceava au fost validate, astazi, candidaturile pentru Camera Deputaților și…

- Ludovic Orban ar putea deschide lista candidatilor PNL la Camera Deputatilor, iar ministrul de Finante Florin Citu pe cea la Senat, au declarat surse liberale, pentru News.ro. De asemenea, printre candidati s-ar putea regasi si alti membri ai Guvernului, cat si candidatii la sectoare, Adrian Moraru…

- Președintele organizației județene PSD Bacau, europarlamenarul Dragoș Benea, spune ca ar dori ca lista pentru alegerile parlamentare sa fie deschisa de Gabriela Firea, fostul primar al Bucureștiului. “Astazi, alaturi de colegii mei din conducerea PSD Bacau, vom avea o prima runda de discuții privitoare…

- Liberalii au decis, luni, in cadrul Biroului Executiv Național, lista celor din Diaspora care vor candida la alegerile parlamentare, a anunțat secretarul general al PNL, Robert Sighiartau. Pe 7 octombrie este termenul limita pentru depunerea listei pentru Diaspora la alegerile parlamentare. Luni, in…