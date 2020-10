Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunța ca aproape 4.000 de romani din diaspora s-au inscris pentru votul prin corespondența la alegerile parlamentare care vor avea loc in luna decembrie a anului in curs. Termenul de inscriere in Registrul electoral ca alegator in strainatate prin corespondenta a expirat joi, la ora 24: 00. Potrivit site-ului AEP , un numar total de 39.238 de romani din diaspora au depus cereri de inregistrare pentru acest tip de vot. Cele mai multe cereri au venit de la romanii din Marea Britanie – 9.224, Germania – 5.772, Italia – 3.378, Spania – 3.338, Franta – 2.769.…