- Alegerile de duminica pastreaza in functii pe presedintele Consiliului Judetean (CJ) Sibiu, liberala Daniela Cimpean, primarul municipiului Medias, liberalul Gheorghe Roman, si pe primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor (Forumul Democrat al Germanilor din Romania), potrivit datelor din numaratoarea…

- Forumul Democrat al Germanilor din Banat, partener tradițional al PNL și al Președintelui Klaus Iohannis, a anunțat susținerea in aceste alegeri locale pentru candidatul USR/PLUS la Primaria Timișoara, Dominic Fritz.

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca, in data de 7 septembrie, incepe perioada electorala aferenta alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6 decembrie 2020. Biroul Electoral Central pentru alegerile parlamentare va fi constituit in 11 septembrie, 22 octombrie este termenul…

- UPDATE: Alegerile parlamentare vor avea loc pe 6 decembrie 2020. Constantin Florin Mituletu-Buica, presedinte al Autoritatii Electorale Permanente: Da, asa cum ati vazut, alegerile parlamentare pentru Senat, Camera Deputatilor, vor fi organizate in data de 6 decembrie. Vorbim in acest momente…

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova recomanda alegatorilor romani din Republica Moldova inscrierea ca alegator prin corespondenta la alegerile planificate in aceasta toamna pentru Camera Deputatilor si Senatul Parlamentului Romaniei. Recomandarea vine in contextul incertitudinilor legate de durata…

- Legislativul stabileste data alegerilor parlamentare Foto: Arhiva. Legislativul a stabilit cum se va decide data alegerilor parlamentare. Aceasta ar urma sa fie hotarâta de Parlament și nu de Guvern, ca pâna acum. Un proiect de lege initiat de PSD, UDMR si ALDE a fost votat…

- Prin Legea nr. 135/2020 a fost stabilita data de 27 septembrie ca data a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale. Actul normativ va intra in vigoare pe 20 iulie. E OFICIAL! Alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie. Klaus Iohannis a promulgat legea Dupa intrarea in…

- Magistratii Tribunalului Olt au admis, joi, apelul formulat de Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) fata de solutia pronuntata de Judecatoria Slatina in iunie 2019, prin care Valcov a fost obligat la plata a 20.000 de lei daune morale catre FDGR pentru o postare pe Facebook a acestuia.…