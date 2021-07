Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a aprobat, în ședința de astazi, tirajul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Astfel, numarul total de buletine va fi de 3 521 642 exemplare. Pentru cele 2000 secții de votare din țara vor fi tiparite…

- Chitaristul american Steve Vai, multiplu laureat Grammy, va participa la cea de-a sasea editie a conferintei Mastering the Music Business, primul si cel mai mare eveniment profesional organizat in Romania pe teme de industrie muzicala, programat sa aiba loc in perioada 31 august - 2 septembrie 2021,…

- CEC a decis organizarea a 139 secții de votare in strainatate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Cele mai multe secții de votare, 30 la numar, vor fi deschise in Italia. 17 secții de votare vor fi deschise pentru moldovenii din Rusia, 13 secții de votare in țara vecina,…

- Comisia Electorala Centrala a anunțat dupa expirarea termenului de depunere a cererilor de inregistrare prealabila pentru cetațenii Republicii Moldova aflați in strainatate, ca numarul celor inregistrați a depașit 100.000, transmite știri.md Astfel, este cea mai inalta rata de inregistrare…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a anuntat, joi, ca vor fi puse la dispozitia autoritatilor din Republica Moldova mai multe spatii adecvate pentru organizarea unor sectii de votare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie din aceasta tara,…

- Numarul cetațenilor Republica Moldova aflați in strainatate care s-au inregistrat prealabil pentru a participa la votare in cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie a batut un nou record, scrie știri.md Pana la aceasta ora, peste 93 de mii de moldoveni au informat Comisia Electorala…

- Cetațenii Republicii Moldova, care se afla peste hotare, continua sa se inregistreze pentru a vota in afara țarii la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, anunța știri.md Astfel, pana in prezent, aproximativ 90.799 de moldoveni s-au inregistrat pe site-ul CEC – inregistrare.cec.md.…

- Numarul secțiilor de votare peste hotare urmeaza a fi suplimentat. Aceasta este concluzia Notei de poziție cu privire la constituirea secțiilor de votare din strainatate, ce urmeaza a fi deschise la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, expediata de catre Coaliția Civica pentru Alegeri…