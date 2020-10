Stiri pe aceeasi tema

- Termenul limita de depunere a listelor de candidati si a candidaturilor independente pentru Senat si Camera Deputatilor in circumscriptia electorala pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii este 7 octombrie. Tot pana la aceasta data pot fi depuse listele de candidati ai organizatiilor…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca in data de 21 septembrie, ora 23:59, a expirat perioada in care cetațenii romani cu domiciliul sau reședința in afara țarii s-au putut inregistra pe portalul www.votstrainatate.ro cu opțiunea pentru votul la o secție de votare la alegerile parlamentare…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 862 din 21 septembrie 2020 și a intrat in vigoare Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 12/2020 privind aprobarea Metodologiei intocmirii și depunerii dosarelor de candidatura…

- S-a adoptat Hotararea prin care s-a stabilit data alegerilor parlamentare, aceasta fiind 6 decembrie 2020.Conform Hotararii Guvenului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale pentru Senat si Camera Deputatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei…

- S-a adoptat Hotararea prin care s-a stabilit data alegerilor parlamentare, aceasta fiind 6 decembrie 2020 The post AEP informeaza: Pe 7 septembrie 2020, incepe perioada electorala aferenta alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 first appeared on Partener TV .

- Perioada electorala aferenta alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6 decembrie incepe luni. Biroul Electoral Central pentru alegerile parlamentare va fi constituit in 11 septembrie, 22 octombrie este termenul limita de depunere a candidaturilor pentru circumscriptiile electrorale…

- Hotararea privind calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor parlamentare a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, scrie Agerpres.Hotararea intra in vigoare pe 7 septembrie.Potrivit documentului, campania electorala incepe pe 6 noiembrie si se incheie pe 5 decembrie,…

- Hotararea privind stabilirea datei alegerilor parlamentare la 6 decembrie a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. ''Data desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor se stabileste in ziua de duminica, 6 decembrie 2020. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 7 septembrie'',…