- Cetatenii Republicii Moldova si-au exprimat dreptul la vot duminica, 11 iulie, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate. Marea batalie s-a dat intre Est si Vest, intre Blocul Comunistilor si Socialistilor, condus de ex-presedintii Vladimir Voronin si Igor Dodon, si Partidul Actiune si Solidaritate…

- Secția de votare din Japonia, Tokyo, si-a incheiat activitatea. La urnele de la aceasta sectie au votat 31 de alegatori. Potrivit CEC, pana la ora 16:00, in strainatate au votat circa 140 mii de alegatori.

- Pe 11 iulie 2021 in Republica Moldova au loc alegeri parlamentare anticipate, acesta fiind cel de-al X-lea scrutin parlamentar de la declararea independenței țarii. Cetațenii vor alege astazi o noua componența a Parlamentului – organul legislativ al statului. UNIMEDIA transmite live, fiți cu ochii pe…

- Moldovenii care se afla in Japonia pot sa se prezinte deja la vot pentru a-și alege reprezentanții in Parlament. Secția de votare din aceasta țara și-a deschis ușile, chiar in aceste clipe. In total, in afara țarii vor funcționa 150 de secții de votare.Harta tuturor secțiilor de votare poate fi accesata…

- O sectie de votare pentru alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, care se desfasoara duminica, va fi organizata in incinta Universitatii ''Ovidius'' din Constanta, fiind alocate pentru acest scrutin 5.000 de buletine de vot. ''Duminica, 11 iulie,…

- 150 de sectii de votare vor fi organizate in afara Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate ce vor avea loc duminica, in tara vecina. Dintre acestea, 12 sectii vor fi organizate in Romania, doua dintre ele fiind in Bucuresti. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Republica…

- CEC a decis organizarea a 139 secții de votare in strainatate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Cele mai multe secții de votare, 30 la numar, vor fi deschise in Italia. 17 secții de votare vor fi deschise pentru moldovenii din Rusia, 13 secții de votare in țara vecina,…

- Discuții aprinse au avut loc in cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale la care s-a stabilit numarul secțiilor de votare care urmeaza sa fie deschise in diaspora pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Membrii CEC au avut pareri imparțite in privința numarului secțiilor de votare.…