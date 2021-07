Partidul Actiune si Solidaritate (PAS, proeuropean) a castigat scrutinul parlamentar din Republica Moldova, cu peste 55 la suta. Comunitatea WatchDog.md și Institutul de Politici Publice au prezentat rezultatele primului after-poll, la ora 21:00, dupa inchiderea secțiilor de votare. Conform primelor rezultate, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut cele mai multe voturi in cadrul scrutinului parlamentar anticipat din 11 iulie, iar Blocul […] The post Alegeri parlamentare 2021 in Republica Moldova. Partidul Maiei Sandu i-a zdrobit pe comuniști first appeared on Ziarul National .