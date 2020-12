Alegeri parlamentare 2020, rezultate provizorii - Giurgiu: PNL pe primul loc, cu aproape 15% peste PSD

Stiri pe aceeasi tema

- PSD s-a clasat pe primul loc in judetul Olt, obtinand 58,1% din voturi la Senat si 57,2% din voturi la Camera Deputatilor, urmat pe locul al doilea, la mare distanța, de PNL, cu aproape 19,89% din voturi la Senat si 19,91% din voturi la Camera Deputatilor, potrivit rezultatelor provizorii de pe site-ul…

- PNL a obtinut cele mai multe voturi in judetul Giurgiu in urma alegerilor parlamentare, exprimate intr-un procent de 46,60% pentru Camera Deputatilor si 46,91% pentru Senat, PSD s-a clasat pe locul al doilea in preferintele electoratului giurgiuvean cu 32,03% la Camera Deputatilor si 32,10% la Senat,…

- Candidatii PSD s-au clasat pe primul loc in judetul Olt, obtinand 58,1% din voturi la Senat si 57,2% din voturi la Camera Deputatilor, iar pe locul al doilea s-au clasat candidatii PNL, cu aproape 19,89% din voturi la Senat si 19,91% din voturi la Camera Deputatilor, potrivit rezultatelor provizorii…

- In urma numararii voturilor din 522 de secții, dintr-un totalul județean de 522, PDS Argeș conduce detașat in fața principalilor adversari. Prezența la vot a fost de 33,38%, la urne fiind prezenți 174.704 cetațeni. SENAT PSD 43,5% PNL 18,5% USR 14,6% AUR 7,9% PRO ROMANIA 5,3% PMP 4,7% PER 1,1% CAMERA…

- Partidul Social Democrat (PSD) a obtinut victoria in judetul Botosani la alegerile parlamentare de duminica, inregistrand un scor de 43,84% la Senat si 43,09% la Camera Deputatilor, potrivit datelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta dupa numararea voturilor din cele 427 de sectii…

- sursa foto: INQUAM Photos\ George Calin Rezultatele parțiale centralizate de Code for Romania dupa numararea a peste 91% din voturi: PSD are aproximativ 30%, PNL – peste 25%, USR – 15%, AUR – aproape 9%. PMP și Pro Romania au scoruri sub pragul electoral de 5%. Rezultate LIVE (se schimba constant):…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, deschide lista candidaților PNL din Vaslui pentru Camera Deputaților. In ceea ce privește lista candidaților PNL pentru Senat, prima poziție este ocupata de Iulian Baca, rep...

- Termenul limita de depunere a listelor de candidati si a candidaturilor independente pentru Senat si Camera Deputatilor in circumscriptia electorala pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii este 7 octombrie. Tot pana la aceasta data pot fi depuse listele de candidati ai organizatiilor…