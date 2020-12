Biroul Electoral Central a inceput centralizarea voturilor pe masura ce acestea au venit de la secțiile de vot. Au fost numarate 87% dintre secțiile de vot pana la ora 1.00 noaptea, in principal secțiile de vot mai mici, din zona rurala, care au fost mai ușor de finalizat. UPDATE BEC a centralizat 97% dintre voturi Fara a se schimba substanțial fața de numaratoarea anterioara (vezi mai jos), configurația politica ramane aceeași. PMP pastreaza inca șanse de atingere a pragului de 5% pentru intrarea in Parlament. La Senat: PSD: 30,30%PNL: 25,47%USR Plus: 14,92%AUR: 8,78%UDMR: 6,28%PMP: 4,80%Pro…