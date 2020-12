Biroul Electoral Central a inceput centralizarea voturilor pe masura ce acestea au venit de la secțiile de vot. Au fost numarate mai intai secțiile mici, preponderent din mediul rural. UPDATE Rezultate parțiale dupa centralizarea a 96% dintre secțiile de vot PMP ramane sub pragul electoral, PSD pastreaza un avans de patru puncte procentuale in fața PNL. Camera Deputatilor: * PSD – (1.673.265 voturi) – 29,69%* PNL – (1.418.961 voturi) – 25,18%* USR PLUS – (831.192 voturi) – 14,75%* AUR – (489.562 voturi) – 8,69%* UDMR – (336.976 voturi) – 5,98%* PMP – (263.688 voturi) – 4,68%* Pro Romania – (235.209…