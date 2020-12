Biroul Electoral Central a inceput centralizarea voturilor pe masura ce acestea au venit de la secțiile de vot. Au fost numarate mai intai secțiile mici, preponderent din mediul rural. UPDATE Rezultate parțiale 8 decembrie ora 15:30, dupa numararea a 98,68% din voturi BEC anunța ultimele rezultate, dupa centralizarea a 98,68% din voturi. Au fost numarate voturile din 19.295 de secții, dintr-un total de 19.553. In continuare, PMP ramane sub pragul electoral. Camera Deputaților PSD – 29.38 la suta (1.698.635 de voturi) PNL – 25.16 la suta ( 1.454.764 de voturi) USR PLUS – 14.96 la suta (864.897…