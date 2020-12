Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit primelor rezultate, si in judetul Calarasi, PSD a iesit pe locul intai la alegerile parlamentare 2020 cu 38.279 de voturi-42,97%, urmat de PNL cu 25.252 de voturi-28,35% si apoi de AUR cu 8.319 voturi-9,34%.

- Uniunea Salvați Romania a caștigat alegerile parlamentare, atat in municipiul Brașov, cat și in județ. Este pentru prima data in istoria alegerilor de dupa 1990, cand un alt partid exceptand PNL (PD, PD-L) sau PSD caștiga un scrutin de la nivelul județului Brașov. USR PLUS a obținut un scor de 27,03%…

- PSD a obtinut peste 43% din voturi in judetul Arges la alegerile parlamentare de duminica, fiind urmat de PNL cu 18% si USR PLUS cu peste 14%, conform datelor provizorii de pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP), dupa centralizarea datelor din toate sectiile de votare. Dupa…

- Partidul Social Democrat (PSD) a obtinut victoria in judetul Botosani la alegerile parlamentare de duminica, inregistrand un scor de 43,84% la Senat si 43,09% la Camera Deputatilor, potrivit datelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta dupa numararea voturilor din cele 427 de sectii…

- Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 27% din voturi, adica a peste 1,5 milioane de voturi, PSD conduce, urmat de PNL și USR-PLUS.

- Dupa centralizarea rezultatelor din 89 de sectii de vot din Alba, din totalul de 439, PNL are cele mai multe voturi, urmat de PSD, AUR si USR PLUS. Ultimele doua formatiuni sunt despartite de cateva voturi. Ora 22,56: In cele 89 de sectii au fost exprimate un numar de aproximativ 8.400 de voturi, in…

- Au fost facute publice de Biroul Electoral Județean (BEJ) Timiș rezultate oficiale finale pentru Consiliul Județean Timiș. PNL a obținut cel mai mar enumar de voturi, iar pe locul doi s-a situat Alianța USR-PLUS. Rezultate oficiale finale pentru CJ Timiș: PNL – 90.916 voturi Alianța USR-PLUS – 55155…

- Candidatul PNL- USR PLUS la Primaria Capitalei a obtinut 41,82% din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul in functie Gabriela Firea, are un scor de 37,4%, indica datele provizorii dupa numararea a peste 90% din voturi,