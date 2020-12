Stiri pe aceeasi tema

- PSD va avea in viitorul Parlament 47 mandate la Senat si 110 mandate la Camera Deputatilor, in timp ce PNL a obtinut 41 la Senat, respectiv 93 la Camera Deputatilor, potrivit datelor prezentate, luni, de Biroul Electoral Central. Alianta USR PLUS va avea 25 de mandate la Senat si 55 la Camera Deputatilor,…

- Biroul Electoral Central a reușit sa centralizeze, miercuri seara, rezultatele finale de la alegerile parlamentare din 6 decembrie. PNL Timiș va avea cei mai mulți reprezentanți in parlament, iar Pro Romania și PMP au ratat pragul electoral. Vom avea patru senatori și zece deputați de Timiș.

- PSD a caștigat alegerile parlamentare din județul Bacau, fiind urmat de PNL in opțiunile electoratului. Rezultatele, dupa numaratoarea paralela realizata de PLUS, confirma informațiile publicate de Ziarul de Bacau in cursul serii de duminica. Camera... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anuntat ca, pana la ora 12.00, au fost inregistrate 29 de sesizari referitoare la posibile fapte care au legatura cu procesul electoral si s-au aplicat 6 sanctiuni. De asemenea, au fost sesizate cinci posibile fapte penale.

- Judetul Vrancea are rezervate in noul Parlament cinci functii de deputati si doua de senatori. La alegeri parlamentare 2020 s-au inscris noua partide si aliante politice, care au depus liste complete de candidati.

- Cum iși vor imparți partidele mandatele de parlamentari dupa alegerile din decembrie 2020. Agenția de Rating Politic a realizat o simulare electorala privind alocarea numarului de mandate in viitorul Parlament, calculele fiind realizate in baza rezultatelor oficiale de la alegerile locale. Astfel, in…

- ​Liberalii conduc în topul preferințelor românilor, cota electorala a PNL fiind în ușoara creștere fața de luna precedenta, potrivit ultimului sondaj IMAS, realizat la comanda Europa FM. ​Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 34,7% dintre alegatori spun ca…