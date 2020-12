Prezenta la vot la alegerile parlamentare a fost, duminica, la ora 15.00, a fost de 19,6%, 3.567.259 de romani exercitandu-și dreptul constituțional pana la aceasta ora. La alegerile parlamentare din 2016, prezența la urne la ora 15.00 a fost de 23,9%. Prezenta la vot la alegerile parlamentare a fost, duminica, la ora 14.00, de 16,77%, […] The post ALEGERI PARLAMENTARE 2020. Prezența la urne la ora 15.00 cu peste 4% mai mica fața de 2016 / UPDATE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .