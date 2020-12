Prezenta la vot pe tara la alegerile parlamentare a fost, duminica, pana la ora 13.00, de 13.85% respectiv de 2.519.896 de alegatori, potrivit datelor anuntate de Biroul Electoral Central (BEC). Este o prezența mai mica decat la alegerile parlamentare din 2016, cand prezența la urne la ora 13.00 a fost de 16,62% (3.035.065 de alegatori). Concret, sunt cu peste […] The post ALEGERI PARLAMENTARE 2020. Prezența la urne la ora 13.00: 500.000 de voturi mai puține decat la alegerile din 2016 / UPDATE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .