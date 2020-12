Alegeri parlamentare 2020 – Orban: Am votat pentru dezvoltarea României Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, dupa ce a votat la alegerile parlamentare, ca e o zi decisiva pentru evolutia ulteriora a Romaniei, preciztnd ca a votat pentru dezvoltarea Romaniei, pentru o Romaniei dinamica, moderna, increzatoare in fortele sale, care sa fie respectata la nivel international. el a indemnat oamenii sa mearga la vot. Orban a precizat ca astazi e o zi decisiva pentru evolutia ulteriora a Romaniei, cand romanii au puterea sa decida in ce directie se va indrepta Romania. ”Am votat pentru dezvoltarea Romaniei, pentru o Romaniei dinamica, moderna, increzatoare… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat ca a votat pentru dezvoltarea Romaniei, pentru ''reforme substantiale'' si pentru ''un plan de dezvoltare care sa permita saltul pe care Romania il merita''.

- Ludovic Orban, președintele PNL, a votat, duminica dimineata, in localitatea Dobroești din județul Ilfov, care este in carantina. La iesirea de la urne, premierul a dat asigurari ca votarea se desfașoara in condiții de siguranța sanitara, indemandu-i pe romani sa mearga la vot. „Azi e o zi decisiva…

- Premierul Ludovic Orban s-a prezentat, duminica dimineața, la secția de votare de care aparține pentru a-și exercita dreptul constituțional. Liberalul a declarat ca a votat pentru un plan de dezvoltare care sa permita saltul pe care Romania il merita. „Astazi este o zi decisiva pentru evoluția ulterioara…

- Premierul Ludovic Orban a votat pentru „o Romanie dinamica, moderna, increzatoare in forțele sale” și ii indeamna pe romani sa iși exprime opțiunile electorale. „E o zi decisiva pentru...

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat ca a votat pentru dezvoltarea Romaniei, pentru ''reforme substantiale'', ''o orientare euro-atlantica clara'' a tarii, precum si pentru ''un plan de dezvoltare care sa permita saltul pe care Romania il merita''.…

- Premierul Ludovic Orban s-a prezentat, duminica dimineața, la secția de votare de care aparține pentru a-și exercita dreptul constituțional. Liberalul a declarat ca a votat pentru un plan de dezvoltare care sa permita saltul pe care Romania il merita. „Astazi este o zi decisiva pentru evoluția ulterioara…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu iși dorește ca Romania sa ajunga din nou in poziția de a impune lockdown și din acest motiv se iau masuri pe plan local. “Obiectivul nostru este ca oamenii sa duca o viata cat mai normala. Obiectivul nostru este ca economia sa functioneze la parametrii obisnuiti.…

- PNL exclude orice ințelegere cu PSD la nivel guvernamental sau parlamentar, singurii parteneri potențiali fiind USR Plus și cei din Partidul Popular European, a declarat președintele PNL, prim-ministrul Ludovic Orban. “PNL este cel mai puternic partid din Romania, este un partid care se bucura de cea…