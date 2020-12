Alegeri parlamentare 2020: I s-a descărcat accidental pistolul din dotare în secţia de votare Un incident foarte grav a avut loc in aceasta dimineata intr-o sectie de votare din comuna Turburea, judetul Gorj. Conform adevarul.ro, un polițist aflat in secția de votare din comuna, a tras accidental cu pistolul din dotare, atunci cand a vrut sa iși verifice armamentul. Conform IPG Gorj, politistul a raportat ca dupa preluarea pazei […] The post Alegeri parlamentare 2020: I s-a descarcat accidental pistolul din dotare in sectia de votare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10% din romanii cu drept de vot și-au exprimat opțiunea electorala, duminica, pana la ora 12.00. Aproximativ 19 milioane de romani sunt asteptati, duminica, la urne, pentru a decide cine vor fi cei 465 de parlamentari care vor decide viitorul Romaniei in urmatorii patru ani. Vom reveni cu detalii. …

- Incident la o sectie de votare din Gorj, la alegerile parlamentare 2020, unde unui politist care pazea sectia i s-ar fi descarcat pistolul din greșeala, inainte de inceperea procesului de vot. Glonțul a trecut prin geamul unei gradinițe și, pentru ca secția de votare nu era inca deschisa, nu era nimeni…

- Arma unui politist aflat in apropierea unei sectii de votare din comuna Turburea s-a descarcat accidental, duminica dimineata, in jurul orei 6,00, fara a fi inregistrate victime, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Potrivit sursei citate, la efectuarea controlului…

- Unui polițist aflat in paza unei secții de votare i s-a descarcat arma, in județul Gorj. Incidentul s-a produs in localitatea Turburea, la o secție de vot. In urma incidentului, nu au existat victime și nici pagube materiale.

- Unui polițist aflat in paza unei secții de votare i s-a descarcat arma, in județul Gorj. Incidentul s-a produs in localitatea Turburea, la o secție de vot. Unui polițist care pazea secția i s-a descarcat arma din greșeala. Conform primelor informații, glonțul a trecut prin geamul clasei, dar nu a nimerit…

- Momente de panica intr-o secție de votare din Turburea, județul Gorj, unde unui polițist in timp ce facea controlul armamentului i s-a descarcat din greșeala arma. Din fericire nu au existat victime, insa polițiștii fac verificari.Incidentul a avut loc la ora 06.00 in lcoalitatea Turburea, județul…

- Incident extrem de grav in localitatea Turburea, din județul Gorj. Unui polițist i s-a descarcat pistolul. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, anunța Romania TV. Vom reveni cu detalii.

- Regulile dupa care se desfașoara aceste alegeri locale au facut ca aglomerația sa se mute in exteriorul secțiilor de votare. Imaginile școlii din Tunari au facut inconjurul televiziunilor, dupa ce peste o suta de persoane s-au așezat la rand, așteptand sa voteze, insa fara sa respecte regula distanțarii…