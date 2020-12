Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat harta interactiva a sectiilor de votare in strainatate, care le permite romanilor care voteaza in afara tarii sa gaseasca sectiile de votare din apropiere si sa evite aglomeratia la urne. De asemenea, este disponibil un call center la care alegatorii romani…

