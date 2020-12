Alegeri parlamentare 2020: Cum votează persoanele infectate cu COVID-19 sau aflate în carantină Persoanele infectate cu COVID-19 sau aflate in carantina pot vota la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 chiar daca nu se pot deplasa la secția de votare. Pentru a putea sa-i exercite dreptul la vot, ei trebuie sa faca o cerere prin care sa solicite urna mobila. Anul acesta alegerile parlamentare se desfașoara in plina pandemie de COVID-19, așa ca autoritațile au luat masuri speciale pentru ca persoanele depistate pozitiv sau cele care se afla in izolare și nu pot parasi domiciliul sa aiba posibilitatea sa iși exercite dreptul la vot. Cum voteaza persoanele infectate cu COVID-19 Orice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

