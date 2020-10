Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni ca va candida pentru un mandat de parlamentar la Buzau, in timp ce Gabriela Firea va deschide lista PSD pentru Senat. Intrebat daca Viorica Dancila - schimbata de la sefia organizatiei de femei - va figura pe listele partidului la alegerile parlamentare, Ciolacu…

- Gabriela Firea va fi „locul 1 la Senat, pe București”, anunța liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. El spune ca și Viorica Dancila ar trebui sa figureze pe lista de candidați ai partidului la alegerile parlamentare, insa decizia va aparține organizației Teleorman.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca numarul de cazuri de Covid-19 a fost manipulat și ținut sub control pentru a se putea organiza alegeri locale. Ponta considera ca in continuare vom avea razboi politic intre PSD și PNL pentru alegerile parlamentare.Citește și: Se contureaza un…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca in țara scorul partidului este unul bun, dar in perspectiva alegerilor parlamentare este nevoie de o alta strategie. Ciolacu l-a criticat dur pe Victor Ponta pentru modul in care a procedat la alegerile locale, dar in final a spus ca PSD ar fi deschis unei…

- Dupa prezentare rezultatelor de la exit-poll, Marcel Ciolacu, președintele PSD a declarat ca va aștepta numaratoarea voturilor pentru a vedea rezultatul adevarat. al alegerilor. Vreau sa va reamintesc ca am dublat votul politic pe București de la ultimele alegeri Parlamentare. Acest lucru arata foarte…

- În sediul PSD din Kiseleff tensiunea este mare. Surse din interiorul PSD au declarat pentru HotNews.ro ca toate datele interne arata ca PSD a fost avantajat de prezența mica la vot dar nu suficient. Deocamdata nu se știe daca Gabriela Firea va veni în seara asta la sediul PSD.Pe…

- Perioada electorala aferenta alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6 decembrie incepe luni. Biroul Electoral Central pentru alegerile parlamentare va fi constituit in 11 septembrie, 22 octombrie este termenul limita de depunere a candidaturilor pentru circumscriptiile electrorale…

- Intrebat daca alianta cu Pro Romania cu partidul lui Robert Negoita are ca scop sa-i puna „piedica” Gabrielei Firea, asa cum sustine aceasta, Ponta a replicat spunand ca „prostii cred ca noi traim cu grija lor”. ”In general, prostii cred ca noi traim cu grija lor. Doamna Firea nu e…, e o persoana inteligenta…