Stiri pe aceeasi tema

- La alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 iși pot exercita dreptul la vot prin intermediul urnei speciale mobile atat persoanele aflate in carantina sau izolare din cauza pandemiei de Covid-19, cat si persoanele netransportabile din motive de boala sau invaliditate, dar și cele care executa o pedeapsa…

- Românii aflați în carantina sau în izolare la domiciliu își pot exercita dreptul de vot duminica, la alegerile parlamentare, prin intermediul urnei speciale, spune Avocatul Poporului într-un comunicat de presa.Avocatul Poporului spune ca, în conformitate cu…

- Referitor la informațiile care circula in spațiul public, cu privire la exercitarea dreptului de vot, prin intermediul urnei speciale, de catre cetațenii aflați in carantina / izolare la domiciliu, Avocatul Poporului atrage atenția ca, in conformitate cu Decizia nr. 40 din 29 noiembrie 2020 a Biroului…

- La alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 iși pot exercita dreptul la vot prin intermediul urnei speciale mobile atat persoanele aflate in carantina sau izolare din cauza pandemiei de Covid-19, cat si persoanele netransportabile din motive de boala sau invaliditate, dar și cele care executa o pedeapsa…

- Biroul Electoral Central (BEC) a adoptat duminica o decizie privind unele masuri pentru transmiterea cererilor de vot prin intermediul urnei speciale, in cazul alegatorilor aflați in carantina sau izolare. Potrivit deciziei BEC, cererile privind emiterea documentelor necesare exercitarii votului prin…

- Autoritatea Electorala Permanenta pune la dispozitia alegatorilor care doresc sa voteze la scrutinul din 6 decembrie un clip video si materiale de informare menite sa ilustreze tehnica votarii prin intermediul urnei speciale (mobile), atat pentru persoanele aflate in carantina sau izolare din cauza…

- Persoanele care sunt suspecte sau chiar confirmate cu Covid-19 vor putea vota la alegerile de maine, cu ajutorul unei mobile. Aceasta, insa trebuie solicitata de astazi, in baza unor documente justificative, eliberate, via e-mail sau Whats App de catre DSP. Cei care se afla in izolare sau carantina…

- Insituția Prefectului și DSP Alba iau masuri pentru desfașurarea in singuranța a alegerilor de duminica, 27 septembrie 2020, au transmis reprezentanții acestora. O categorie aparte de votanți o reprezinta persoanele confirmate cu virusul Sars-Cov2 izolate in unitați medicale sau la domiciliu și persoanele…