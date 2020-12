Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce tot mai multe foste unitați de producție au trecut prin procese de privatizare, dar și pe fondul intrarii pe piața din Romania a unui numar tot mai mare de jucatori straini, distribuția salariala a suferit, de asemenea, modificari, in...

- Alianta Pacientilor Cronici din Romania condamna ferm sistemul de sanatate, dar si ”politrucii care etaleaza la TV-uri solutii imediate, dar de fapt nu se intampla nimic”. Pacientii considera ca ”sistemul de sanatate este o rana deschisa”. ”Pana cand lipsurile nu vor fi asumate, vom arde de vii in…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca in acest moment, in Romania, sunt doua probleme „grave”: una de sanatate publica și una politica, cauzata de PSD. „ Din nefericire acum in Romania avem doua probleme grave: una de sanatate publica și cu aceasta pandemie ne confruntam de aproape un an de zile, insa,…

- PSD -ul critica intenția Guvernului condus de Ludovic Orban de a organiza alegeri parlamentare in luna decembrie. „Dupa ce i-a lasat pe bolnavii cronici in afara spitalelor, Orban mai are puțin și-i amendeaza pe romani pentru ca au prea multe boli și, astfel, alimenteaza pandemia cu mii de infectari…

- ”Este nevoie de alegeri parlamentare, ii indemn pe oameni sa-si puna intrebarea: o mai vor pe Renate Weber in fruntea Avocatului Poporului? Daca nu sa facem alegeri, Renate Weber o sa ramana in fruntea Avocatului Poporului si o sa fie in continuare responsabila pentru sesizari la Curtea Constitutionala…

- "Avem multi tineri care sunt la portile afirmarii, pe langa oamenii cu experienta, vom face o campanie cinstita, onesta, directa in care vom prezenta proiectele, solutiile si obiectivele pe care le avem si ne vom ocupa mai putin de a face campanie negativa asa cum fac alte formatiuni politice. E…

- Ministrul Sanatatii a facut din nou apel la respectarea regulilor sanitare in aceasta perioada dificila de pandemie, cu ale carei provocari nu ne-am mai confruntat pana acum. "Lumea va trebui sa ințeleaga ca sistemul medical are o capacitate, ca sistemul medical pe care il stim de 30 de ani necesita…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, a prezentat, vineri, un raport al activitatii sale, el afirmand ca in cei patru ani de cand se afla in Parlament a luptat impotriva coruptiei din sistemul sanitar. "Patru ani de lupta impotriva…