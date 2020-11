﻿Alegeri parlamentare 2020. Care e decizia BEC cu privire la bolnavii de COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a adoptat duminica o decizie privind unele masuri pentru transmiterea cererilor de vot prin intermediul urnei speciale, in cazul alegatorilor aflați in carantina sau izolare. Potrivit deciziei BEC, cererile privind emiterea documentelor necesare exercitarii votului prin…

- Judetul Alba a inregistrat cel mai ridicat coeficient al infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la mia de locuitori, a anuntat Grupul pentru Comunicare Strategica. DSP a calculat un un coeficient de 3.54 cazuri COVID-19 la mia de locuitori. Pe locul al doilea se afla Capitala. In Bucuresti,…

- Din martie si pana acum, Directiile de Sanatate Publica au raportat aproape 140 de mii de imbolnaviri cu noul coronavirus dar niciun caz de infectie intraspitaliceasca in randurile celor care au fost si internati. Specialistii spun ca acest lucru este absurd si atrag atentia ca o parte dintre decese…

- Deciziile luate de autoritati in privinta inchiderii salilor de slot machines nu vor avea niciun efect epidemiologic, dar aduc prejudicii majore bugetului de stat si economiei, avertizeaza Asociatia Organizatorilor de Sloturi din Romania - ROMSLOT, intr-un comunicat."Decizia pripita nu aduce…

