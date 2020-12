Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala aferenta alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților s-a incheiat sambata, 5 decembrie, la ora 7.00. Scrutinul pentru alegerea parlamentarilor in mandatul 2020-2024 se desfașoara duminica, 6 decembrie, intre orele 7.00-21.00. In strainatate, votul este in perioada 5-6 decembrie.…

- Televiziunea Romana va difuza peste 12.000 de minute dedicate alegerilor parlamentare, pe canalele TVR 1/TVR HD, TVR 3, TVR Moldova, TVR International si pe canalele regionale (emisiuni in premiera), incepand din 9 noiembrie, anunța news.ro.Pe parcursul campaniei, TVR 1 va difuza stiri, emisiuni…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat ca va conduce campania electorala a partidului la alegerile parlamentare, decizia fiind luata, miercuri, in sedinta BPN a formatiunii. “Am stabilit calendarul de pregatire a alegerilor parlamentare. Voi conduce campania electorala. Presedintele partidului…

