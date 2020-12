Alegeri parlamentare 2020. Buzoian cercetat de Parchet, după ce a încercat să voteze de două ori In primele noua ore de la deschiderea secțiilor de vot, polițiștii au centralizat 19 sesizari electorale, dintre care 12 s-au confirmat. Oamenii legii au aplicat 14 sancțiuni contravenționale. Au fost demarate cercetari in cazul unei sesizari cu privire la o posibila infracțiune electorala. In acest caz, din primele cercetari a reieșit ca un barbat de 34 de ani, din comuna Vadu Pașii, și-ar fi exercitat dreptul de vot la o secție de votare din municipiul Buzau, iar ulterior ar fi incercat sa voteze din nou la o secție de votare de pe raza localitații de domiciliu. In cauza au fost demarate cercetari… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

