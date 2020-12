Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, 31 de pacienți internați și-au exprimat intenția de a vota cu urna mobila. Șase dintre ei sunt pacienți COVID. ”31 de pacienți ai Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia și-au exprimat intenția de a vota la alegerile din 6 decembrie. Dreptul de vot va…

- Alegeri parlamentare 2020. Persoanele cu drept de vot aflate in carantina sau in izolare la domiciliu din cauza Covid-19, precum si in locatia declarata, pot vota la alegerile parlamentare din 6 decembrie prin intermediul urnei speciale, daca trimit o cerere sectiei de votare. Dreptul la urna mobila…

- Alegeri parlamentare 2020. Persoanele cu drept de vot aflate in carantina sau in izolare la domiciliu din cauza Covid-19, precum si in locatia declarata, pot vota la alegerile parlamentare din 6 decembrie prin intermediul urnei speciale, daca trimit o cerere sectiei de votare. Dreptul la urna mobila…

- Ziarul Unirea Asistenta șefa de la Secția de Infecțioase a SJU Alba Iulia despre cadrele medicale devenite pacienți: „Nici daca ma lovea un tren nu m-aș fi simțit așa cum m-am simțit” Marcela Vilcan, asistenta șefa a secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia a vorbit intr-o…

- Autoritatile din judet asteapta rezultatele testelor si pentru alte persoane din centru pentru a stabili cum procedeaza mai departe. „Un nou focar a fost identificat si la centrul medico-social din Urlati, unde 102 persoane dintr-un efectiv de 216 au fost depistate, in urma verificarilor periodice,…

- Ziarul Unirea Senatorul Alexandru Pereș, confirmat POZITIV cu COVID-19: ”Am incercat cat am putut sa ma protejez, insa se pare ca nu a fost indeajuns” Senatorul Alexandru Pereș a fost confirmat POZITIV cu COVID-19. Acesta a participat sambata la ședința ședința BPJ pentru desemnarea candidaților pentru…

- Ziarul Unirea FOTO| Clubul Rotary a donat 4 lampi UV-C Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia, pentru lupta impotriva COVID-19 Incertitudinea și greutațile din aceasta perioada au fost o provocare pentru Rotary, care continua sa aduca speranța și sprijin comunitații in lupta impotriva COVID-19, raspunzand…

- 606.880 de suceveni sunt asteptati la vot duminica, 27 septembrie 2020, in cele 560 de sectii de vot din judet, pentru a alege presedintele Consiliului Judetean, consilierii judeteni, primarii din cele 114 localitati din judet si consilierii locali.