Alegeri palestiniene: Acord între Hamas şi Fatah privind aspecte importante Islamistii din organizatia Hamas si laicii din partidul Fatah au anuntat marti, la Cairo, un acord cu privire la aspecte importante privind desfasurarea alegerilor palestiniene ce vor fi organizate in lunile mai si iulie, primele in ultimii 15 ani, informeaza AFP.



Acordul prevede infiintarea unui 'tribunal electoral', un subiect cheie al negocierilor de la Cairo, precum si angajamentul de a se asigura respectarea 'libertatilor publice' in perioada campaniilor electorale si a scrutinului, conform unui comunicat dat publicitatii de Hamas, care detine controlul in Fasia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

