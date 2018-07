Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce CCR a admin, miercuri, sesizarea președintelui Klaus Iohannis și a declarat neconstituțional proiectul de lege privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, purtatorul de cuvant al PNL a anunțat ca liberalii vor ataca orice demers al guvernului pentru inființarea fondului.

- Premierul Viorica Dancila va conduce delegatia Romaniei care va participa, sambata, la Sofia, in Bulgaria, la cea de-a saptea editie a Summit-ului sefilor de guvern ai statelor care sunt parte la formatul de cooperare R.P. Chineza - Europa Centrala si de Est ("16+1").Citește și: CUTREMUR fara…

- Selectionerul Serbiei, Mladen Krstajic, a recunoscut superioritatea reprezentativei Braziliei la finalul meciului disputat miercuri seara la Moscova, in ultima etapa din Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal 2018. "Brazilia a demonstrat ca este o echipa cu adevarat puternica. Era considerata…

- Columbia a reintrat in carțile calificarii in optimile de finala ale Mondialului dupa victoria categorica reușita duminica seara in fața Poloniei, 3-0. Unul dintre cei mai buni jucatori ai meciului a fost Radamel Falcao, cel care a reușit abia azi primul sau gol la un turneu final. Vezi FOTO de la…

- Dupa doua meciuri disputate în Grupa D, Argentina are un singur punct, obținut cu Islanda (scor 1-1). Sud-americanii mai au șanse matematice sa se califice în optimi, dar depind de jocul rezultatelor. Daca Islanda câștiga astazi în fața Nigeriei, situația argentinienilor va deveni…

- Cursul valutar din 18 iunie aduce vești despre leu. Moneda naționala este in scadere in raport cu principalele monede: euro, dolar și franc elvețian. Moneda naționala se apreciaza luni doar in raport cu lira sterlina! La cat a ajuns un euro. Dar un dolar?

- Carla Suarez Navarro (29 de ani, 25 WTA) nu și-a putut ascunde emoțiile dupa victoria de la Madrid, scor 2-6, 7-6, 6-4, in fața Elinei Svitolina (23 de ani, 4 WTA). Vezi cele mai tari imagini din meciul Svitolina - Suarez Navarro! Carla Suarez va juca in optimile de finala impotriva Bernardei Pera,…

- Datele referitoare la producerea și pastrarea substanței neuro-paralizante A230 in Cehia reprezinta o lovitura puternica pentru versiunea Londrei cu privire la implicarea Rusiei in otravirea in Salisbury a ex-agentului GRU Serghei Skripal și a fiicei acestuia Iulia, a declarat senatorul rus Aleksei…