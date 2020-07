Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți republicani, aliați ai lui Donald Trump in Congres, l-au contrazis deschis pe președinte in ce privește dorința acestuia de a amana alegerile din noiembrie pe motivul ca acestea ar putea fi fraudate, scrie CNN.

- "Hong Kong va fi tratat acum precum China continentala", a spus Donald Trump, care a mai semnat o lege bipartizana ce impune sanctiuni oficialilor chinezi care au adoptat masuri represive privind drepturile in Hong Kong. China a spus ca va actiona in consecinta. "Pentru a-și proteja interesele legitime,…

„Hong Kong va fi tratat acum precum China continentala", a spus Trump, care a mai semnat o lege bipartizana ce impune sanctiuni oficialilor chinezi care au adoptat masuri represive privind drepturile in Hong Kong. China a spus ca va actiona in consecinta. Pana in prezent, Hong Kong s-a bucurat de libertati…

- SUA ar putea avea al 51-lea stat. Camera Reprezentantilor a aprobat, vineri, un proiect de lege prin care Washington DC ar urma sa se transforme intr-un stat, scrie USA Today, citat de Mediafax. Camera Reprezentantilor a aprobat vineri un proiect de lege prin care Washington DC ar urma sa se transforme…

- Se presupunea ca lovitura principala urma sa-i fie aplicata lui Trump, oponenții caruia il fac responsabil de rasismul și cruzimea polițiștilor albi care l-au ucis pe inca un afro-american. Insa, pe masura evolutiei evenimentelor, devine tot mai clar ca realitatea ar putea sa-i surprinda din nou…

- Donald Trump va semna un decret executiv care vizeaza reglementarea rețelelor sociale și care ar putea afecta imunitatea juridica a Twitter, Facebook și Google, scriu BBC News și Reuters.Casa Alba a anunțat joi ca președintele va semna un ordin executiv care va viza companiile ce opereaza rețele sociale.Anunțul…

- Democratii au anuntat marti, in Congres, un pachet masiv de asistenta in valoare de 3 miliarde de dolari pentru a ajuta economia SUA afectata de pandemia noului coronavirus si pe milioanele de americani deveniti someri, informeaza AFP si Reuters. Acest proiect, denumit "lege pentru eroi",…

Presedintele american, Donald Trump, a facut miercuri uz de dreptul sau de veto la o rezolutie adoptata de Congres vizand sa limiteze campul sau de actiune militara contra Iranului, anunta AFP.