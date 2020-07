Stiri pe aceeasi tema

- Prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale se realizeaza numai prin lege organica adoptata de Parlament si nu prin ordonante de urgenta ale Guvernului, a stabilit Curtea Constitutionala a Romaniei dupa ce a admis sesizarile formulate de 73 de deputati si de Executiv.…

- Curtea Constitutionala a Românie (CCR) are pe agenda de miercuri sesizarile privind modificarile aduse Legii concurentei si modului de alegere a conducerii Consiliului Concurentei, scrie Agerpres. Presedintele Klaus Iohannis a transmis CCR o sesizare de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea…

- Fostul judecator CCR Toni Grebla spune ca limitarea libertaților in stare de alerta nu este permisa și ca Guvernul a creat mai multa confuzie prin legea care prevede sancțiuni pentru romani și in stare de alerta. Asta pentru ca deja starea de alerta era reglementata printr-un OUG care nu permitea…

- O alta modificare adoptata de Parlament prevede ca autoritațile locale vor putea suspenda sau numi persoanele din conducerea unitaților sanitare din subordine. De asemenea, Guvernul, prin Ministerul Sanatații, va pune la dispoziția autoritaților locale necesarul de maști de protecție…

- Hotararea Guvernului nr. 394/18 mai privind declararea starii de alerta și masurile de prevenire a pandemiei COVID-19 a fost modificata in Parlament. Una dintre prevederi este ca spitalele trec din nou in subordinea unitaților administrativ-teritoriale. Camera Deputaților și Senatul s-au reunit, miercuri,…

- Alegerile locale pot fi organizate in termen de șase luni de la data la care va expira starea de alerta. Decizia a fost luata, miercuri, in Camera Deputaților, unde aleșii au votat modificarea ordonanței de urgența privind alegerile locale, potrivit b1.ro. Potrivit actului notrmativ, data la care va…

- CCR a declarat neconstitutionale amenzile majorate date in timpul starii de urgenta. Intoarsa in Parlament pentru a fi corectata, ordonanta a trecut insa de Senat fara dezbatere si vot. Aceasta ar putea fi modificata in Camera Deputatilor, care va avea rol de for decizional.

- Camera Deputaților a adoptat joi, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Cele patru partide de opoziție au introdus o modificare majora in legea alegerilor…