Patru masini, implicate intr-un accident in Eforie Nord, pe DN 39

In urma impactului, o persoana a fost ranita, insa nu a ramas incarcerata.Accident rutier in Eforie Nord, produs in urma cu scurt timp.Autoritatile competente informeaza ca patru autoturisme au fost implicate intr un eveniment rutier, in aceasta dimineata, pe DN 39 E 87… [citeste mai departe]