Alegeri locale2020/ Dominic Fritz: Voi fi primarul tuturor timişorenilor Noul primar ales al Timisoarei, Dominic Fritz, sustinut de USR PLUS, a declarat duminica seara, in prezenta a mii de persoane adunate in Piata Operei/Victoriei, ca va fi primarul tuturor timisorenilor si ca va lupta pentru a castiga si increderea celor care nu l-au votat, pentru a construi impreuna o comunitate europeana, in care fiecare sa-si gaseasca locul.



El a subliniat ca Timisoara a scris astazi o noua istorie, realizand o noua revolutie prin votul care va incheia definitiv perioada de tranzitie de 30 de ani de la caderea comunismului.



"Suntem o comunitate de timisoreni…

Sursa articol: agerpres.ro

