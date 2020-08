Alegeri locale. Ultima zi de depunere a candidaturilor

Stiri pe aceeasi tema

- Ultima zi pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale din acest an va fi marti, conform calendarului anuntat de Autoritatea Electorala Permanenta. Potrivit Hotararii nr. 576/2020 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in…

- Termenul pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale din 27 septembrie se incheie marti. Potrivit calendarului transmis de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) ramanerea definitiva a candidaturilor va fi pe 24 august, iar campania electorala incepe pe 28 august.

- Biroul Electoral de Circumscriptie Judetean (BECJ) Botosani a stabilit, luni, numarul minim de sustinatori necesar pentru depunerea candidaturilor pentru functiile de presedinte al Consiliului Judetean si consilier judetean. Potrivit Hotararii nr. 1 a BECJ Botosani, adoptata in unanimitate,…

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca vineri incepe perioada de depunere a candidaturilor la alegerile locale care vor avea loc pe 27 septembrie.Citește și: Dialog cu scantei intre Marius Tuca și Raed Arafat: ‘De ce sa nu-l cunoști, cand le știi pe toate?’, ‘Nu ești omul implicat direct,…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca maine, 7 august 2020, incepe perioada de depunere a... The post Incepe perioada de depunere a candidaturilor la alegerile locale din 2020 appeared first on Știri de Galați .

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca miercuri incepe perioada electorala aferenta alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 27 septembrie. Principalele repere calendaristice ale acestei perioade sunt urmatoarele: 2 august – constituirea Biroului Electoral…

- ALDE Sector 5 a ieșit pe teren pentru strangerea de semnaturi in vederea depunerii candidaturilor la alegerile locale. Voicu Ion Valentin, candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5, susține ca reacția cetațenilor a fost una buna și ca spera ca prin acțiunile lor sa contribuie la dezvoltarea sectorului.”Astazi…

- Partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti incep de ieri strangerea de semnaturi de sustinere a candidaturilor pentru consilii locale, consilii judetene, primari, presedinti ai consiliilor judetene…