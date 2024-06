Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 14.00. Pana la ora 14.00, in județul Bacau au votat 156.246 de persoane, respectiv 26,53% din total. Este o prezența mai mare cu 3 procente fața de 2020, cand la aceeași ora votasera un procent de 23,44% dintre bacauani. UPDATE ora 12:00. Pana la ora 12:00, au votat 104.517 persoane, respectiv…

- UPDATE 4 „Pana la ora 11:00, la nivelul judetului Timiș nu s-au inregistrat incidente deosebite de ordine publica, care sa afecteze desfașurarea procesului electoral. De la debutul procesului de votare au fost semnalate patru incidente in context electoral. Cele mai frecvente sesizari au vizat frauda…

- Duminica, 9 iunie, au loc alegeri europarlamentare si alegerile pentru autoritatile publice locale. Sectiile de votare s-au deschis la ora 7.00 si se inchid la 22.00, dar exista posibilitatea extinderii programului pana la miezul noptii daca se formeaza cozi. La alegerile locale de duminica, in judetul…

- Alegeri locale și europarlamentare 9 iunie 2024: PREZENȚA la VOT in ALBA, pe ORE. Cați alegatori voteaza in secțiile din județ Alegeri locale și europarlamentare 9 iunie 2024. Cele 440 de secții de vot din Alba sunt deschise pana la ora 22.00. In Alba, sunt așteptați sa voteze 303.058 cetateni. Prezența…

- Urnele de vot din cele peste 600 de secții de votare din județul Bacau s-au deschis, la ora 7:00. Potrivit raportarilor Autoritații Electorale Permanente, in județul Bacau, sunt 590.165 de alegatori pe listele permanente. In primele 45 de minute, au votat aproape 7.100 de alegatori, in tot județul,…

- Marcel Ciolacu spune de ce au fost comasate alegerile locale cu cele europarlamentare: „Daca nu, prezenta la vot in acest moment ar fi fost una sub 25%”. Liderul PSD a afirmat ca decizia de comasare alegerilor locale cu cele europarlamentare a fost una foarte buna. „Sunt prim-ministrul Romaniei. Vremelnic.…