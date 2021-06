ALEGERI LOCALE PARȚIALE. Scandal la Bocșa. Un polițist ar fi fost lovit de o mașină Scandal dupa rezultatele parțiale la alegerile locale din localitatea Bocșa, Caraș Severin. Un polițist ar fi fost lovit de o mașina, condusa de barbat fara permis. Dupa numararea voturilor din Bocșa, sute de oameni au ieșit in strada și au creat o busculada. Unii s-au adunat ca sa iși exprime satisfacția ca a caștigat favoritul […] The post ALEGERI LOCALE PARȚIALE. Scandal la Bocșa. Un polițist ar fi fost lovit de o mașina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane sunt cercetate in 7 dosare penale pentru posibile infracțiuni comise, duminica, la alegerile locale parțiale organizate in 36 de localitați din 23 de județe. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, polițiștii au constatat și 33 de contravenții, sancționate cu amenzi in valoare totala…

- Doi barbați au fost amendați pentru și-au fotografiat buletinul de vot in timpul alegerilor locale parțiale de duminica. Un alt incident a avut loc intr-o comuna din Dolj unde un barbat i-a alertat degeaba pe polițiști. Potrivit Poliției Romane, polițiștii din Bragadiru s-au sesizat cu privire la faptul…

- Locuitorii din 36 de orase si comune din 23 de judete sunt asteptati la vot, duminica, in cadrul alegerilor locale partiale. In unele cazuri, scrutinul se repeta dupa ce oamenii au votat un primar decedat in timpul campaniei sau un candidat care a fost condamnat. In unele cazuri, rude apropiate ale…

- Traficul rutier pe DN1 a fost oprit, joi dimineața, pe sensul catre București, din cauza unui accident care a avut loc in apropierea localitații Puchenii Mari. Un autoturism a acroșat doua mașini parcate, a lovit parapetele, un gard și un stalp de electricitate Centrul Infotrafic al Poliției Romane…

- 30 de localitați din țara trebuie sa organizeze alegeri locale, pentru a-și alege primarul. Unii dintre edilii aleși anul trecut au fost aleși in Parlament, alții au avut probleme cu legea, iar unii dintre ei au murit, astfel ca oamenii vor fi chemați din nou, la urne. Guvernul a hotarat data pentru…

- Doi oameni au murit și alți doi au fost raniți grav, vineri, in urma unui accident care s-a produs pe DN 1, in zona localitații prahovene Baicoi. Autoturismul in care se aflau cei patru s-a izbit violent de un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Brașov catre Ploiești. Un…

- Fostul primar PNL al orașului Bocșa din Caraș Severin a fost gasit mort in propria locuința. Soția a alertat poliția dupa ce și-a gasit barbatul intr-o balta de sange. Omul ar fi fost in depresie dupa ce s-a infectat cu coronavirus. De altfel, in urma cu o luna demisionase, se pare, din aceasta cauza.…

- La plecarea din Ministerul Sanatații, secretarul de stat proaspat demis Andreea Moldovan a provocat un accident ușor. La ieșirea din instituție, Moldovan – care a fost demisa dupa ce a semnat un ordin prin care schimba regulile privind carantinarea orașelor fara sa se consulte cu nimeni și fara sa…