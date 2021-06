Alegeri locale parţiale în 36 de localităţi, printre care Șinca Nouă Sectiile de votare organizate in 36 de localitati din 23 de judete pentru desfasurarea alegerilor locale partiale s-au deschis duminica, alegatorii fiind asteptati la urne pentru a-si alege primarii si, intr-o singura comuna, Consiliul Local. Se desfasoara alegeri partiale in 6 orase si 30 de comune, fiind deschise 176 de sectii de votare. In județul Brașov sunt organizate alegeri pentru postul de prima la Șinca Noua. Scrutinul electoral se va incheia la ora 21.00. Alegatorii isi pot exercita dreptul de vot in localitatea de domiciliu sau de resedinta, dupa caz, numai pe baza unui act de identitate… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

