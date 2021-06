ALEGERI LOCALE PARȚIALE. Au apărut și primele incidente la urne Doi barbați au fost amendați pentru și-au fotografiat buletinul de vot in timpul alegerilor locale parțiale de duminica. Un alt incident a avut loc intr-o comuna din Dolj unde un barbat i-a alertat degeaba pe polițiști. Potrivit Poliției Romane, polițiștii din Bragadiru s-au sesizat cu privire la faptul ca, la secția de votare nr. 2 […] The post ALEGERI LOCALE PARȚIALE. Au aparut și primele incidente la urne appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

