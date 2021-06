ALEGERI LOCALE PARȚIALE. 7 dosare penale pentru fraude electorale Zece persoane sunt cercetate in 7 dosare penale pentru posibile infracțiuni comise, duminica, la alegerile locale parțiale organizate in 36 de localitați din 23 de județe. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, polițiștii au constatat și 33 de contravenții, sancționate cu amenzi in valoare totala de peste 25.000 de lei. “De la inceputul procesului de vot, au […] The post ALEGERI LOCALE PARȚIALE. 7 dosare penale pentru fraude electorale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

