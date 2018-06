Stiri pe aceeasi tema

- La Chisinau se desfasoara duminica cel de-al doilea tur al alegerilor anticipate pentru functia de edil general. Potrivit Consiliului electoral de circumscriptie, toate birourile de vot s-au deschis la ora 07:00 fara incidente, informeaza Radio...

- Candidatii din partea Partidului Liberal (PL) si Partidului Unitatii Nationale (PUN) in alegerile locale din Republica Moldova si-au exprimat luni sustinerea pentru Andrei Nastase, candidatul opozitiei proeuropene, care a ajuns in turul doi al alegerilor pentru functia de primar al Chisinaului. Totodata,…

- Intr-o rasturnare de situație care a provocat o mare agitație in Romania, fostul judecator Toni Grebla a fost achitat de Inalta Curte de Casație la 11 mai 2018. Toni Grebla a ieșit public și a vorbit despre ceea ce crede ca sta in spatele dosarului sau, scrie James Wilson de la publicația EU Today.…

- Procurorii DIICOT Timișoara deruleaza miercuri 16 mai, 36 de percheziții domiciliare, dintre care 33 in jud.Timiș și 3 in jud.Caraș-Severin intr-un dosar de trafic de droguri in randul studenților de la Facultațile de Medicina și Drept din Timișoara. Anchetatorii au stabilit faptul ca, la inceputul…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost amendat, miercuri, de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, cu suma de 2.000 de lei, pentru ca in declaratiile publice a folosit termenul „niste penali”. Sesizarea a fost depusa de Lumea Justitiei in luna februarie la Consiliul National pentru Combaterea…

- Wess Mitchell, asistentul Secretarului de Stat american, a declarat ca Republica Moldova este pe prima linie de confruntare geopolitica, ca apreciaza eforturile depuse pentru promovarea reformelor și ca incurajeaza continuarea acestora, potrivit Radio Chișinau. „SUA vor acorda R. Moldova intreg suportul…

- Primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, si presedintele raionului Hincesti din Republica Moldova, Ghenadie Buza, au semnat, marti, un acord de cooperare, in baza caruia elevi din Hincesti vor putea sa studieze un semestru la o institutie de invatamant din Sectorul 6. Cheltuielile de cazare și masa ale…

- Compania Antibiotice va infiinta reprezentante in Republica Moldova si Ucraina, conform unei decizii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , se arata intr-un document publicat pentru acționari, pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Actiunile companiei au scazut cu 0,12%,…