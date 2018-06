Stiri pe aceeasi tema

- (update 17:55) Participanții la manifestație se indreapta spre sediul Partidului Democrat. (update 17:50) Zeci de locuitori s-au adunat in fața Primariei și scandeaza „Nastase e primarul". Printre protestatari sunt și deputați PLDM, liderul și membrii PAS, dar și fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoaca.…

- Premierul Pavel Filip a comentat, in deschiderea ședinței Guvernului, decizia Judecatoriei Chișinau de invalidare a rezultatelor alegerilor. „Decizia ridica multe semne de intrebare, apar diverse speculații, care nu sunt in favoarea actualei guvernari", a declarat Pavel Filip.

- Pavel Filip este de parere ca decizia Judecatoriei Chișinau privind invalidarea alegerilor locale noi este una "care a bulversat opinia publica și ridica mai multe semne de intrebare". "Se fac speculații care, cu singuranța, nu sunt in favoarea guvernarii. Incerc sa ințeleg cui folosește o asemenea…

- Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, a comentat in aceasta dimineața decizia Judecatoriei Chișinau de a nu valida mandatul de primar al lui Andrei Nastase. Ghimpu spune ca pana și cainele lui ar fi simțit „cutremurul", urland ieri toata ziua.

- Daca Andrei Nastase nu va fi numit in funcția de primar al capitalei de Judecatoria Chișinau, alegeri anticipate nu vor avea loc. Potrivit datelor, in 2015, primul tur a avut loc pe date de 14 iunie. Respectiv, decizia Judecatoriei Chișinau va fi pronunțata pana pe data de 21 iunie, ceea ce reprezinta…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, exclude o reunificare a tarii sale cu Romania, in ciuda inmultirii apelurilor la unire, dar spune ca cele doua state vor fi “impreuna” in Uniunea Europeana, relateaza vineri The Guardian in editia sa online, informeaza AGERPRES . Intr-un interviu pentru cotidianul…

- Președintele moldovean Igor Dodon a afirmat, miercuri, ca și-ar dori în țara sa o „dictatura” similara cu cea din Belarus. Afirmațiile au venit la finalul unei întrevederi cu omologul sau belarus Aleksandr Lukașenko. „Eu as vrea sa avem asa o dictatura…